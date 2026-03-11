«Акрон» сообщил о переходе защитника в состав чемпиона Беларуси на постоянной основе

Российский «Акрон» и белорусский «МЛ Витебск» договорились о трансфере защитника Никиты Баранка. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале.

«21-летний центральный защитник присоединился к действующему чемпиону Беларуси на постоянной основе. Никита Баранок пополнил ряды «Акрона» перед дебютом команды в Мир РПЛ, сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, а сезон-2025 провёл в аренде в «МЛ Витебск». Благодарим Никиту за работу и желаем ему успехов на новом этапе карьеры», — написано в сообщении клуба.

«После годичной аренды в Беларуси представители «МЛ Витебск» выражали заинтересованность в полноценном переходе Никиты на выгодных для нас условиях. Мы же хотели посмотреть на футболиста на зимних сборах, оценить его текущий уровень готовности. Молодому игроку нужно играть и развиваться, в новой команде с учётом конкуренции в «Акроне» у него будет больше шансов проявить себя. У Никиты есть все качества для того, чтобы стать хорошим защитником», — сказал спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.