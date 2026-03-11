Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» сообщил о переходе защитника в состав чемпиона Беларуси на постоянной основе

«Акрон» сообщил о переходе защитника в состав чемпиона Беларуси на постоянной основе
Комментарии

Российский «Акрон» и белорусский «МЛ Витебск» договорились о трансфере защитника Никиты Баранка. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале.

«21-летний центральный защитник присоединился к действующему чемпиону Беларуси на постоянной основе. Никита Баранок пополнил ряды «Акрона» перед дебютом команды в Мир РПЛ, сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, а сезон-2025 провёл в аренде в «МЛ Витебск». Благодарим Никиту за работу и желаем ему успехов на новом этапе карьеры», — написано в сообщении клуба.

«После годичной аренды в Беларуси представители «МЛ Витебск» выражали заинтересованность в полноценном переходе Никиты на выгодных для нас условиях. Мы же хотели посмотреть на футболиста на зимних сборах, оценить его текущий уровень готовности. Молодому игроку нужно играть и развиваться, в новой команде с учётом конкуренции в «Акроне» у него будет больше шансов проявить себя. У Никиты есть все качества для того, чтобы стать хорошим защитником», — сказал спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.

Материалы по теме
Самый запутанный трансфер зимы в РПЛ. Игрок застрял между Россией и Колумбией!
Самый запутанный трансфер зимы в РПЛ. Игрок застрял между Россией и Колумбией!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android