Синицын: когда «Спартак» позволяет в штрафной играть пятками, ляпы у Максименко будут

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко, которого в последнее время много критикуют.

«Я не видел суперошибок у Максименко. Возможно, есть спад, чисто командные ошибки. Тут надо отслеживать тенденцию. Выводы лучше делать после сезона. Вы посмотрите, какие неровные результаты после паузы в первых турах. Если взять матч в Лиге чемпионов, где у вратаря «Тоттенхэма» не пошло, его на 15-й минуте поменяли. Вот это называется не пошло. А когда есть огрехи, команда играет неровно, позволяет в штрафной играть пятками, ляпы будут.

Я не слышал нареканий к Саше по первой части сезона. Что надо ловить — ловит. Он держит свой уровень, не позволяет опускаться ниже. В целом найти сейчас кого-то будет тяжело на замену, чтобы у вратаря был опыт. Не надо принимать дополнительных решений — надо разобраться внутри коллектива. Всё будет хорошо», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.