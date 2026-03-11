Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: когда «Спартак» позволяет в штрафной играть пятками, ляпы у Максименко будут

Синицын: когда «Спартак» позволяет в штрафной играть пятками, ляпы у Максименко будут
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко, которого в последнее время много критикуют.

«Я не видел суперошибок у Максименко. Возможно, есть спад, чисто командные ошибки. Тут надо отслеживать тенденцию. Выводы лучше делать после сезона. Вы посмотрите, какие неровные результаты после паузы в первых турах. Если взять матч в Лиге чемпионов, где у вратаря «Тоттенхэма» не пошло, его на 15-й минуте поменяли. Вот это называется не пошло. А когда есть огрехи, команда играет неровно, позволяет в штрафной играть пятками, ляпы будут.

Я не слышал нареканий к Саше по первой части сезона. Что надо ловить — ловит. Он держит свой уровень, не позволяет опускаться ниже. В целом найти сейчас кого-то будет тяжело на замену, чтобы у вратаря был опыт. Не надо принимать дополнительных решений — надо разобраться внутри коллектива. Всё будет хорошо», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Что за игры у «Спартака» Карседо! Уверенно вели, ушли на 3:3, а потом Барко выдал чудо-пас
Видео
Что за игры у «Спартака» Карседо! Уверенно вели, ушли на 3:3, а потом Барко выдал чудо-пас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android