Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сантос: «Зенит» сделает всё возможное в матче со «Спартаком»

Сантос: «Зенит» сделает всё возможное в матче со «Спартаком»
Комментарии

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался в преддверии матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После игры, в которой нам не удалось проявить лучшие качества, осталось чувство неудовлетворения. Теперь мы играем дома со «Спартаком». Это принципиальное противостояние, дерби. Мы сделаем всё, чтобы компенсировать поражение и показать всё, что мы не показали в воскресенье», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Бубнов предположил, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android