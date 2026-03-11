Сантос: «Зенит» сделает всё возможное в матче со «Спартаком»

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался в преддверии матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«После игры, в которой нам не удалось проявить лучшие качества, осталось чувство неудовлетворения. Теперь мы играем дома со «Спартаком». Это принципиальное противостояние, дерби. Мы сделаем всё, чтобы компенсировать поражение и показать всё, что мы не показали в воскресенье», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.