Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Руслан Безруков сравнил игру «Рубина» в матчах с «Краснодаром» и «Динамо» Махачкала

Руслан Безруков сравнил игру «Рубина» в матчах с «Краснодаром» и «Динамо» Махачкала
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос о матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

— Сейчас популярен тезис, согласно которому команда откатилась к настройкам Рахимова. Вот так говорят об этой победе. Сколько в этом тезисе правды?
—Я думаю, минимум, потому что это уже такой матч был, где мы старались на поле делать то, что от нас хочет сейчас нынешний главный тренер. Потому что с Махачкалой были тяжёлые погодные условия, и всё, что мы наигрывали в Турции, в тёплой Турции, пошло крахом. И нам сказали просто как раз таки забыть всё, что мы тренировали, и играть максимально просто, бить мяч и мешать играть другим (смеётся).

А уже в этом матче мы знали, что поле, в принципе, достаточно хорошее, можно было быстро пасоваться, быстро передавать мяч и уже старались делать акценты на моменты, которые вот отрабатывали на сборах, — сказал Безруков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В предыдущем туре «Рубин» на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2.

Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Комментарии
