Сантос: 100 матчей за «Зенит» с капитанской повязкой — важное число

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на достижение отметки в 100 матчей за сине-бело-голубых с капитанской повязкой. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019-го. Действующий контракт опытного футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

«Не очень пристально слежу за личной статистикой, но 100 матчей с капитанской повязкой — это важное число. Благодарю бога за то, что имею возможность проявлять профессионализм, подавать пример другим. Со своей стороны продолжу делать всё то же самое, чтобы как можно больше матчей на таком уровне проводить», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.