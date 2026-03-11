Безруков рассказал, что поменялось в тактической подготовке «Рубина» с приходом Артиги

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос об изменениях в подготовке команды с приходом нового главного тренера Франка Артиги.

— Что поменялось в тактической подготовке с приходом Артиги после Рахимова? Понимаю, что много одинаковых вещей, но всё же что-то поменялось?

— Да-да. В любом случае, во-первых, сам по себе недельный цикл поменялся. Больше стало заточенности как раз таки на контроль мяча, очень много играем квадратов. У нас люди уже даже первое время офигевали от того, сколько можно в квадраты играть (смеётся). Но в целом достаточно быстро привыкли, сами начали от этого удовольствие получать.

А именно в тактическом плане, думаю, стало больше заточенности на прессинг, больше отрабатываем позиционные атаки, как действовать. Больше пошла работа над такими нюансами, когда в какой схеме соперник играет и на что конкретно нужно делать акцент с таким соперником, — сказал Безруков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».