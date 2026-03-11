Семак: если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Барселона», состав должен соответствовать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал претензии относительно стиля игры сине-бело-голубых.

«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете — соглашусь. Плохо играете в обороне — не соглашусь. Мы отстаём от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определённого уровня, на который мы забрались.

Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место — это самое важное. Мы продолжаем борьбу в Кубке — это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.