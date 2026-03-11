Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Барселона», состав должен соответствовать

Семак: если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Барселона», состав должен соответствовать
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал претензии относительно стиля игры сине-бело-голубых.

«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете — соглашусь. Плохо играете в обороне — не соглашусь. Мы отстаём от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определённого уровня, на который мы забрались.

Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место — это самое важное. Мы продолжаем борьбу в Кубке — это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Сантос: 100 матчей за «Зенит» с капитанской повязкой — важное число
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android