Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии здоровья Вендела
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2). Вендел покинул поле на 62-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Ценов – 62' 2:1 Болотов – 85'
«Вендела заменили в связи с тем, что он получил повреждение. Надеюсь, оно несерьёзное. Пока он занимается индивидуально. Надеемся, что сможет принять участие в матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
В следующем матче «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в субботу, 14 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.
