Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии здоровья Вендела

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии здоровья Вендела
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2). Вендел покинул поле на 62-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Вендела заменили в связи с тем, что он получил повреждение. Надеюсь, оно несерьёзное. Пока он занимается индивидуально. Надеемся, что сможет принять участие в матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В следующем матче «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в субботу, 14 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру
Видео
Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android