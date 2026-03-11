Семак: раньше Мантуан и Мостовой уверенно били пенальти, будем думать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто будет штатным пенальтистом сине-бело-голубых.

«По пенальтистам будем решать. Мантуан и Мостовой раньше били уверенно, но это футбол. Не бывает, чтобы футболист за свою карьеру забил все 11-метровые. У нас достаточно игроков, которые могут пробить пенальти. Будем думать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» после 20 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. Тройку лидеров в чемпионате России замыкает «Локомотив».