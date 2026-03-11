Семак: Кондаков из игрока, которому давали шанс, становится игроком обоймы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прогрессе молодого полузащитника Даниила Кондакова. В последнее время юный хавбек стал подпускаться к основному составу сине-бело-голубых.

«Кондаков — парень с правильным настроем, талантливый игрок, у которого хорошее будущее. Он хорошо понимает футбол, профессионал. Понимает, что нужно для того, чтобы расти и двигаться дальше. Из игрока, которому мы давали шанс, он уже становится игроком нашей обоймы. Он заслужил это своим трудом. Надеемся, что он закрепится и будет радовать нас своей игрой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.