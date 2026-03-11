Скидки
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит удаление Лусиано Гонду в матче с «Динамо», игрок приглашён на заседание

КДК рассмотрит удаление Лусиано Гонду в матче с «Динамо», игрок приглашён на заседание
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление нападающего ЦСКА Лусиано Гонду по ходу игры 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Форвард получил красную карточку на 17-й минуте встречи. Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Заседание КДК состоится в пятницу, 13 марта. Лусиано получил на него приглашение.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит следующие моменты по итогам матчей 20-го тура чемпионата России:

1. Матч «Пари НН» – «Сочи». Болельщики «Пари НН» бросали снежки в сторону ассистента главного судьи матча.
2. Матч «Оренбург» – «Зенит».
2.1. Систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова.
2.2. В технической зоне находился тренер вратарей Малолетков, не внесённый в протокол матча.
3. Матч «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала). Задержка выхода команды «Динамо» (Махачкала) на три минуты перед началом матча.
4. Матч «Рубин» – «Краснодар». Задержка начала матча на пять минут по вине команды «Краснодар».
5. Матч «Спартак» – «Акрон». Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на четыре минуты.

Бубнов ответил, какое поражение топ-клубов РПЛ в 20-м туре стало для него неожиданным
