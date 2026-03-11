Семак — о реализации «Зенита»: «Рубину» Бердыева тоже было непросто забивать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о плохой реализации сине-бело-голубых в последних матчах.

«Рубину» Бердыева тоже было непросто забивать. Я был бы согласен, если бы мы ничего не создали в Оренбурге. Но у Энрике был момент, два пенальти не забили. В этом туре мы лучшая команда по созданным моментам, если верить статистике. У «Зенита» 10 голевых моментов за матч. Тогда вопрос — мы мало атакуем или это реализация? Реализация подвела. Мы не обсуждаем результаты других клубов. Интерес к нашей команде самый высокий. Много людей, которые болеют за другие команды или болеют против нас. Но как показал мой юбилей, есть много людей, которые поддерживают нашу команду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.