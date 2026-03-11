Полузащитник «Рубина» Безруков высказался о фаворитах в борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. На первом месте находится «Краснодар» (43), на втором — санкт-петербургский «Зенит (42), тройку замыкает московский «Локомотив» (41).

«Кто фаворит? Думаю, очень сложно, потому что и в прошлом сезоне было достаточно неоднозначно, но по игре «Краснодар» был всё равно на голову выше. А вот прямо в этом сезоне и «Зенит» не играет на свой максимум, и «Краснодар» вот после перерыва пока что не вошёл в свой максимум. Потому что тоже мы смотрели все матчи и с «Ростовом», как они играли, и с ЦСКА.

Понимали, что можно поймать? Да-да. Ну, и особенно мы всё равно рассчитывали на погоду, потому что для латиносов тяжело в такую погоду включаться, и как раз таки нам тренер то же самое сказал, это наш шанс зацепиться за эти очки», — сказал Безруков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».