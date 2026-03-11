Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды после зимней паузы

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды после зимней паузы
Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын оценил игру чёрно-зелёных после возобновления текущего сезона. В трёх весенних матчах — с «Ростовом», ЦСКА и «Рубином» — «Краснодар» потерпел два поражения.

«В Казани были моменты, связанные с морозом. Были просьбы перенести матч. Если говорить про старт после паузы для «Краснодара», то не всегда у всех получается стабильно входить. Все оступаются, ничего страшного. Сейчас команда наберёт кондиции и войдёт в колею. Плюс погода везде наладится. «Зенит» тоже оступился, ЦСКА выглядит неровно — то великолепно с «Краснодаром», то получают от «Динамо». Нет рецепта, чтобы всё было хорошо. Кто быстрее наберёт форму, тот и будет в лидерах», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Гурцкая: руководство «Краснодара» сыграло очень большую злую шутку с командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android