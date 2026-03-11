Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды после зимней паузы

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын оценил игру чёрно-зелёных после возобновления текущего сезона. В трёх весенних матчах — с «Ростовом», ЦСКА и «Рубином» — «Краснодар» потерпел два поражения.

«В Казани были моменты, связанные с морозом. Были просьбы перенести матч. Если говорить про старт после паузы для «Краснодара», то не всегда у всех получается стабильно входить. Все оступаются, ничего страшного. Сейчас команда наберёт кондиции и войдёт в колею. Плюс погода везде наладится. «Зенит» тоже оступился, ЦСКА выглядит неровно — то великолепно с «Краснодаром», то получают от «Динамо». Нет рецепта, чтобы всё было хорошо. Кто быстрее наберёт форму, тот и будет в лидерах», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.