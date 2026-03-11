КДК рассмотрит обвинения в расизме в адрес Джона Кордобы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит обвинения в расизме в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3). Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Заседание КДК состоится в пятницу, 13 марта.

Напомним, после завершения матча с ЦСКА игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к Кордобе. Позднее чёрно-зелёные объявили, что будут обращаться в КДК по этому поводу.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт 17 марта на стадионе «Ozon Арена».