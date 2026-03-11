КДК рассмотрит обвинения в расизме в адрес Джона Кордобы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит обвинения в расизме в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3). Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Заседание КДК состоится в пятницу, 13 марта.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
Напомним, после завершения матча с ЦСКА игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к Кордобе. Позднее чёрно-зелёные объявили, что будут обращаться в КДК по этому поводу.
Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт 17 марта на стадионе «Ozon Арена».
