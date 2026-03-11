Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал об уходе из команды

Экс-игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал об уходе из команды
Комментарии

Бывший футболист тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, как ушёл из клуба.

— Как ты ушёл из «Акрона»? Каким было расставание?
— Всё отлично. У меня остаются очень хорошие отношения со всеми в «Акроне», начиная от игроков и заканчивая руководством, тренерским штабом. У меня нет никаких недопониманий с ними. Я этому очень сильно рад. Потому что футбол сегодня есть, а завтра его уже не будет.

Карьера футболиста короткая. Здесь самое главное — оставаться человеком и поддерживать хорошие взаимоотношения со всеми. Я рад, что у нас получилось хорошо разойтись. Если мы когда-нибудь встретимся, то обязательно встретим друг друга с улыбкой, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний Солтмурад Бакаев стал игроком московской «Родины» в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Что за игры у «Спартака» Карседо! Уверенно вели, ушли на 3:3, а потом Барко выдал чудо-пас
Видео
Что за игры у «Спартака» Карседо! Уверенно вели, ушли на 3:3, а потом Барко выдал чудо-пас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android