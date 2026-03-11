Экс-игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал об уходе из команды

Бывший футболист тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, как ушёл из клуба.

— Как ты ушёл из «Акрона»? Каким было расставание?

— Всё отлично. У меня остаются очень хорошие отношения со всеми в «Акроне», начиная от игроков и заканчивая руководством, тренерским штабом. У меня нет никаких недопониманий с ними. Я этому очень сильно рад. Потому что футбол сегодня есть, а завтра его уже не будет.

Карьера футболиста короткая. Здесь самое главное — оставаться человеком и поддерживать хорошие взаимоотношения со всеми. Я рад, что у нас получилось хорошо разойтись. Если мы когда-нибудь встретимся, то обязательно встретим друг друга с улыбкой, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний Солтмурад Бакаев стал игроком московской «Родины» в феврале 2026 года.