Сергей Юран объяснил удачный рестарт сезона для «Динамо»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран объяснил удачный рестарт сезона в исполнении московского «Динамо». Клуб выиграл три весенних матча из трёх, забив соперникам в общей сложности 13 голов.

«В «Динамо» хорошего уровня футболисты. При Личке команда здорово играла в атаку, но в обороне было плохо. Сейчас наладили игровую дисциплину. Видно, что в нападении все здорово работают. В нижнем блоке тоже могут сыграть. В тренерском штабе «Динамо» работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу. Команда хорошо выглядит физически. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход: как общаться, где-то пожурить, где-то погладить. Все дорабатывают, моменты доигрывают и выглядят заряженными. Самара первый матч провела плохо, «Спартак» невнятно сыграл на Кубок, а у ЦСКА было удаление в начале матча. Пока видно, что «Динамо» хочет играть и побеждать, выкладываться на максимум», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.