Футбол Новости

Александр Бубнов ответил, потерял ли ЦСКА шансы на чемпионство в РПЛ

Александр Бубнов ответил, потерял ли ЦСКА шансы на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, потерял ли московский ЦСКА шансы на чемпионство по итогам этого сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На втором месте расположился «Зенит» (42), на третьем — «Локомотив» (41). ЦСКА — четвёртый (36).

— ЦСКА потерял шансы на чемпионство?
— Нет.

— Да ладно, хорош...
— А, на чемпионство? Да, потерял, но на третье место нет ещё.

— А «Сочи» потерял?
— «Сочи» — всё, похоронный марш от провожаемых в Первую лигу. Закончили свой жизненный путь в РПЛ, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

