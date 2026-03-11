Александр Бубнов ответил, потерял ли ЦСКА шансы на чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, потерял ли московский ЦСКА шансы на чемпионство по итогам этого сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На втором месте расположился «Зенит» (42), на третьем — «Локомотив» (41). ЦСКА — четвёртый (36).

— ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

— Нет.

— Да ладно, хорош...

— А, на чемпионство? Да, потерял, но на третье место нет ещё.

— А «Сочи» потерял?

— «Сочи» — всё, похоронный марш от провожаемых в Первую лигу. Закончили свой жизненный путь в РПЛ, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».