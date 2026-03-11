Разживин: Сафонов — основной вратарь «ПСЖ». Не вижу риска, что в основу вернётся Шевалье

Комментатор Okko Павел Разживин высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова за французский «Пари Сен-Жермен».

«Сафонов не виноват в пропущенных мячах «ПСЖ». В тех матчах, где он играл, он тащил то, что обязан. И часто эффектно. В поражениях надо смотреть на игру в обороне. А Матвей в первую очередь молодец в том, что он не имел возможности себя показать с начала сезона. За Шевалье заплатили большие деньги, его рассматривали как основного. Но нервозность у француза чувствовалась с первого матча, ошибок за первые полгода было много. И вот Матвей получил шанс, показал себя. И в Лиге 1, и в ЛЧ с «Атлетиком», и в серии пенальти с «Фламенго». И, даже получив там травму, Матвей восстановился и сразу же оказался в основе. Энрике даёт понять, что Сафонов – основной. И я не вижу риска в том, что в основу вернётся Шевалье. К Матвею, в особенности в последних матчах, вопросов быть не может. Он отрабатывает на максимум, грубых ошибок я не припомню», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».