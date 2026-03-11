Скидки
Роман Шишкин: у «Спартака» нет невесёлых игр в этом году

Роман Шишкин: у «Спартака» нет невесёлых игр в этом году
Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Акроном» (4:3).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«С «Акроном» получилась весёлая игра. У «Спартака» нет невесёлых игр в этом году. Я бы обратил внимание на то, что за три игры пропустили 10 мячей. Пропустили от «Акрона» первыми, как это обычно бывает у «Спартака». Любители пропускать первыми. В первом тайме казалось, что переломили игру, несмотря на то что Маркиньос остался в запасе. Неплохо выглядел Барко — слева чувствовал себя, как рыба в воде.

Был активен Мартинс, которого судьба наградила голом. Казалось, что во втором тайме дожмут соперника забитыми голами, либо просто завершат матч победой. Как мы увидели, всё пошло по-другому. Как обычно много вопросов по судейству и пенальти. Мне кажется, контакт был, но на пенальти не тянуло. «Акрон» заслуженно сравнял счёт, забили хороший третий гол. Болдырев мог и четвёртый гол забивать», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

