Роман Шишкин: у «Спартака» нет невесёлых игр в этом году

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Акроном» (4:3).

«С «Акроном» получилась весёлая игра. У «Спартака» нет невесёлых игр в этом году. Я бы обратил внимание на то, что за три игры пропустили 10 мячей. Пропустили от «Акрона» первыми, как это обычно бывает у «Спартака». Любители пропускать первыми. В первом тайме казалось, что переломили игру, несмотря на то что Маркиньос остался в запасе. Неплохо выглядел Барко — слева чувствовал себя, как рыба в воде.

Был активен Мартинс, которого судьба наградила голом. Казалось, что во втором тайме дожмут соперника забитыми голами, либо просто завершат матч победой. Как мы увидели, всё пошло по-другому. Как обычно много вопросов по судейству и пенальти. Мне кажется, контакт был, но на пенальти не тянуло. «Акрон» заслуженно сравнял счёт, забили хороший третий гол. Болдырев мог и четвёртый гол забивать», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.