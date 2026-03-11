Скидки
Главная Футбол Новости

Бывший администратор «Торпедо» Александр Петров стал советником гендиректора клуба

Комментарии

Московское «Торпедо на официальном сайте сообщило о назначении Александра Петрова на должность советника генерального директора клуба.

«Александр Капитонович Петров официально работает в структуре «Торпедо» с 1 октября 1975 года. До 2010 года он был массажистом, а с 2010-го по февраль 2026-го — администратором команды.

4 декабря 2025 года стал победителем в номинации «За преданность делу» в призе ТАСС «За верность» имени Фёдора Черенкова.

Александр Капитонович, желаем вам крепкого здоровья и продолжения продуктивной работы на благо чёрно-белых!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 24 очка за 23 матча.

