Бубнов предсказывал, что «Ливерпуль» крупно обыграет «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов до старта матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Галатасараем» и «Ливерпулем» предсказывал, что «красные» одержат убедительную победу. В итоге турецкая команда обыграла английскую со счётом 1:0.

— Вопрос из Стамбула: скоро будет первый матч Лиги чемпионов, «Галатасарай» — «Ливерпуль», какой дадите прогноз? «Галатасарай» выиграет или «Галатасарай» выиграет крупно? Спасибо.

— «Галатасарай» крупно проиграет.

— Ну, кстати, справедливости ради, мне кажется, в Турции у «Галатасарая» есть шансики. В Англии там понятно вообще без шансов, но в Турции могут...

— Слушай, ты видел, как «Ливерпуль» сыграл с «Миланом» в своё время в Турции (речь о финале ЛЧ сезона-2004/2005, который проходил в Стамбуле. — Прим. «Чемпионата»)? Это их город!

— Ну там играла итальянская команда и английская. А тут будет турецкая.

— Ну и что? Максимум – ничья, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».