Бубнов предсказывал, что «Ливерпуль» крупно обыграет «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Бубнов предсказывал, что «Ливерпуль» крупно обыграет «Галатасарай» в Лиге чемпионов
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов до старта матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Галатасараем» и «Ливерпулем» предсказывал, что «красные» одержат убедительную победу. В итоге турецкая команда обыграла английскую со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

— Вопрос из Стамбула: скоро будет первый матч Лиги чемпионов, «Галатасарай» — «Ливерпуль», какой дадите прогноз? «Галатасарай» выиграет или «Галатасарай» выиграет крупно? Спасибо.
— «Галатасарай» крупно проиграет.

— Ну, кстати, справедливости ради, мне кажется, в Турции у «Галатасарая» есть шансики. В Англии там понятно вообще без шансов, но в Турции могут...
— Слушай, ты видел, как «Ливерпуль» сыграл с «Миланом» в своё время в Турции (речь о финале ЛЧ сезона-2004/2005, который проходил в Стамбуле. — Прим. «Чемпионата»)? Это их город!

— Ну там играла итальянская команда и английская. А тут будет турецкая.
— Ну и что? Максимум – ничья, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

