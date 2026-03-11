Разживин заявил, что «ПСЖ» может упустить трофеи Лиги чемпионов и чемпионата Франции

Комментатор Okko Павел Разживин высказался о турнирных амбициях «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне. По его мнению, есть вероятность, что парижане провалятся и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции.

«ПСЖ» реально может не выиграть и ЛЧ, и чемпионат Франции. В Лиге 1 есть прямой конкурент в лице «Ланса», между командами всего одно очко – и очная дуэль впереди. Это две главные команды лиги сейчас. Конечно, небольшое преимущество на стороне «ПСЖ» – это главная команда страны. «Ланс» же не выскочка, но пользуется шансом – не играет в еврокубках. У них посвежее ноги, так как проще график. Но дрогнуть «Ланс» может из-за неопытности. Я бы дал где-то 70% на 30% в пользу «ПСЖ». Что касается ЛЧ, то там всё сложнее, однако противостояние с «Челси» может подарить импульс. Показать, что они способны защитить титул. Энрике нужно не чудо, а показать, что он может привести клуб к чему-то похожему на прошлый сезон», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».