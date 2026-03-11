Роман Шишкин: Маркиньос решает — это один из теневых лидеров «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о большом вкладе в игру красно-белых бразильского вингера Маркиньоса. Ветеран клуба назвал Маркиньоса одним из теневых лидеров нынешнего «Спартака».

«Хотелось бы отметить хорошее в «Спартаке». Если брать 1-й тур с «Сочи» и матч с «Акроном», Маркиньос забивает важные мячи. Это те голы, который приносят очки. Мы не берём качество и содержание игры, но радует, что «Спартак» дожимает при большом количестве пропущенных мячей. Маркиньос решает. Это один из теневых лидеров», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.