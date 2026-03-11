Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: Маркиньос решает — это один из теневых лидеров «Спартака»

Роман Шишкин: Маркиньос решает — это один из теневых лидеров «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о большом вкладе в игру красно-белых бразильского вингера Маркиньоса. Ветеран клуба назвал Маркиньоса одним из теневых лидеров нынешнего «Спартака».

«Хотелось бы отметить хорошее в «Спартаке». Если брать 1-й тур с «Сочи» и матч с «Акроном», Маркиньос забивает важные мячи. Это те голы, который приносят очки. Мы не берём качество и содержание игры, но радует, что «Спартак» дожимает при большом количестве пропущенных мячей. Маркиньос решает. Это один из теневых лидеров», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Маркиньос считает, что «Спартак» способен добиться победы в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android