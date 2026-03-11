«Спартак» — лидер 20-го тура РПЛ по ударам в створ

Статистический телеграм-канал РУСТАТ подвёл итоги 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, опубликовав рейтинг лучших клубов тура по разным компонентам. Так, лидером 20-го тура по количеству ударов в створ ворот соперника стал московский «Спартак». Показатель красно-белых — 10 ударов.

Напомним, в минувшем туре «Спартак» принимал на своём поле «Акрон». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 4:3. В составе москвичей голами отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. За «Акрон» забивали Максим Болыдырев (дубль) и Беншимол.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.