«Спартак» — лидер 20-го тура РПЛ по ударам в створ
Поделиться
Статистический телеграм-канал РУСТАТ подвёл итоги 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, опубликовав рейтинг лучших клубов тура по разным компонентам. Так, лидером 20-го тура по количеству ударов в створ ворот соперника стал московский «Спартак». Показатель красно-белых — 10 ударов.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
Напомним, в минувшем туре «Спартак» принимал на своём поле «Акрон». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 4:3. В составе москвичей голами отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. За «Акрон» забивали Максим Болыдырев (дубль) и Беншимол.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
13:40
-
13:32
-
13:32
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
13:05
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:31
-
11:30