Футбол Новости

«Число голов не шокирует». Даниил Фомин — о результативности «Динамо» в последних матчах

Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о высокой результативности бело-голубых в последних играх. В трёх матчах весенней части текущего сезона в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России игроки «Динамо» забили 13 мячей.

— Вас самих не шокируют 13 голов в первых трёх матчах?
— Хорошо, что так складывается. Само число нас не шокирует. Дай бог, мы будем продолжать в том же духе, — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 27 очков, располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43).

Александр Бубнов ответил, потерял ли ЦСКА шансы на чемпионство в РПЛ
Комментарии
