Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Александр Кержаков: последние два с половиной сезона «Зенит» с трудом добивается побед

Александр Кержаков: последние два с половиной сезона «Зенит» с трудом добивается побед
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что в последние годы у сине-бело-голубых наблюдаются определённые проблемы с игрой. В матче 20-го тура Мир РПЛ этого сезона с «Оренбургом» «Зенит» проиграл 1:2.

«Этот тур был полон сюрпризов, но с точки интриги и турнирной таблицы практически ничего не изменилось. В последние сезоны «Зенит» приучил, что это более яркая команда, которая всегда становится чемпионом и делает это уверенно. Последние два с половиной сезона «Зенит» в основном с трудом добивается побед. Матч с «Оренбургом» показал, что желание победить у хозяев было намного больше, чем у «Зенита». Страсть, с которой играл «Оренбург», была несравнима с той, с которой играл «Зенит», если это вообще можно назвать страстью», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

