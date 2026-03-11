Тренер ЦСКА Челестини считает справедливым удаление Лусиано в матче с «Динамо»

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини считает справедливым удаление нападающего армейцев Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Динамо».

«Перед тренировкой мы говорили про матч в воскресенье. Хотел сказать то, что думаю. Важные моменты, которые нужно сделать в матче с «Балтикой» и на будущие матчи.

Обратились к VAR. Решение было предельно понятно. Если такое произойдёт со мной, я бы тоже просил красную карточку. Даже если Лусиано хотел играть в мяч. Это решение судьи. Игра ногой очень высокая. Не думаю, что можно убрать красную карточку», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.