Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА Челестини назвал оборону «Балтики» лучшей в РПЛ

Тренер ЦСКА Челестини назвал оборону «Балтики» лучшей в РПЛ
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 14 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
«Раскачать соперника с пятью защитниками сложно, но мы прибавили в этом аспекте. Посмотрим, получится ли с «Балтикой» дать интенсив. Нам предстоит тяжёлый матч против лучшей защиты в лиге. Очень сложно им забить. Очевидно, мы должны были внимательны к атакам и стандартам. «Балтика» использует простую и практичную игру, она может принести результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать и адаптироваться», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

