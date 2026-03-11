Тренер ЦСКА Челестини назвал оборону «Балтики» лучшей в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 14 марта.

«Раскачать соперника с пятью защитниками сложно, но мы прибавили в этом аспекте. Посмотрим, получится ли с «Балтикой» дать интенсив. Нам предстоит тяжёлый матч против лучшей защиты в лиге. Очень сложно им забить. Очевидно, мы должны были внимательны к атакам и стандартам. «Балтика» использует простую и практичную игру, она может принести результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать и адаптироваться», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.