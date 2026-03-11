Скидки
Главная Футбол Новости

Челестини ответил Газзаеву, который назвал обмен Дивеева на Лусиано ошибкой

Комментарии

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини ответил известному отечественному специалисту Валерию Газзаеву, который назвал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду с «Зенитом» ошибкой.

— Газзаев сказал, что считает ошибкой ухода Дивеева.
— Нет. Потому что нельзя все мерить результатом. Если мы будем смотреть на матч с «Краснодаром», то мы чётко попали в цель. Если смотрю на «Ахмат», то нет. Это было решение взаимного обмена. Нам нужен был нападающий. Удалось осуществить обмен. С «Динамо» оценивать матч сложно, мы играли в меньшинстве. Но я уважаю мнение Газзаева, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

