Челестини ответил Газзаеву, который назвал обмен Дивеева на Лусиано ошибкой

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини ответил известному отечественному специалисту Валерию Газзаеву, который назвал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду с «Зенитом» ошибкой.

— Газзаев сказал, что считает ошибкой ухода Дивеева.

— Нет. Потому что нельзя все мерить результатом. Если мы будем смотреть на матч с «Краснодаром», то мы чётко попали в цель. Если смотрю на «Ахмат», то нет. Это было решение взаимного обмена. Нам нужен был нападающий. Удалось осуществить обмен. С «Динамо» оценивать матч сложно, мы играли в меньшинстве. Но я уважаю мнение Газзаева, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.