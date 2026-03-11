Нападающий ЦСКА Гонду заявил, что извинился перед защитником «Динамо» Осипенко

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду высказался об удалении в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (1:4). Гонду попал в район груди ногой защитнику «Динамо» Максиму Осипенко и получил красную карточку на 17-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Сначала показали жёлтую, потом судья пошёл консультироваться с VAR и показал красную. Все понимают, что не было злого умысла. Я хотел играть в мяч. Думаю, не будет увеличения срока дисквалификации.

Да, я в клубе взял телефон Осипенко. Связались, попросил прощения. Он не держит на меня никакого зла», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.