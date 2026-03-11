Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Гонду заявил, что извинился перед защитником «Динамо» Осипенко

Нападающий ЦСКА Гонду заявил, что извинился перед защитником «Динамо» Осипенко
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду высказался об удалении в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (1:4). Гонду попал в район груди ногой защитнику «Динамо» Максиму Осипенко и получил красную карточку на 17-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Сначала показали жёлтую, потом судья пошёл консультироваться с VAR и показал красную. Все понимают, что не было злого умысла. Я хотел играть в мяч. Думаю, не будет увеличения срока дисквалификации.

Да, я в клубе взял телефон Осипенко. Связались, попросил прощения. Он не держит на меня никакого зла», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

