Нападающий ЦСКА Гонду заявил, что извинился перед защитником «Динамо» Осипенко
Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду высказался об удалении в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (1:4). Гонду попал в район груди ногой защитнику «Динамо» Максиму Осипенко и получил красную карточку на 17-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Сначала показали жёлтую, потом судья пошёл консультироваться с VAR и показал красную. Все понимают, что не было злого умысла. Я хотел играть в мяч. Думаю, не будет увеличения срока дисквалификации.
Да, я в клубе взял телефон Осипенко. Связались, попросил прощения. Он не держит на меня никакого зла», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
