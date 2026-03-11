Скидки
Игрок ЦСКА Гонду: у меня не было намерений нанести травму Осипенко

Игрок ЦСКА Гонду: у меня не было намерений нанести травму Осипенко
Комментарии

Нападающий ПФК ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал своё удаление в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Аргентинец оставил свою команду в меньшинстве на 17-й минуте игры. В итоге ЦСКА разгромно уступил бело-голубым со счётом 1:4. Гонду заявил, что у него не было намерений нанести травму сопернику — защитнику «Динамо» Максиму Осипенко.

— Как вы видите эпизод с удалением?
— Это был скоротечный момент. Не было намерений нанести травму. Не видел игрока, не было цели причинить вред и травму. Убирал ногу и не увидел соперника, — передаёт слова Лусиано Гонду корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

