Нападающий ЦСКА Гонду: я подвёл команду в матче с «Динамо»

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что подвёл команду в матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Гонду был удалён на 17-й минуте встречи. В итоге «Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1.

«Я хотел бы попросить прощения у болельщиков. Я подвёл команду. Хочу приносить пользу ЦСКА и приносить всего себя клубу.

Нам очень больно проигрывать матчи, мы хотим побеждать. Мы едем в Калининград и хотим вернуть свою игру, побеждать в следующих матчах», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Динамо» после 20 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, ЦСКА — четвёртый.