Нападающий ЦСКА Гонду: я подвёл команду в матче с «Динамо»
Форвард ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что подвёл команду в матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Гонду был удалён на 17-й минуте встречи. В итоге «Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Я хотел бы попросить прощения у болельщиков. Я подвёл команду. Хочу приносить пользу ЦСКА и приносить всего себя клубу.
Нам очень больно проигрывать матчи, мы хотим побеждать. Мы едем в Калининград и хотим вернуть свою игру, побеждать в следующих матчах», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
«Динамо» после 20 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, ЦСКА — четвёртый.
