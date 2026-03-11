Кержаков: нужно дать время Карседо, пока в чемпионате у «Спартака» стопроцентный результат

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о главном тренере «Спартака» Хуане Карседо. Под руководством испанского специалиста красно-белые выиграли два матча в рамках Мир РПЛ.

«Если от «Спартака» ожидают побед, то в чемпионате команда выиграла два матча из двух. Да, не суперуверенно, но в команде новый тренер. У него как у тренера и у нас как у зрителей было не так много времени, чтобы понять, что такое настоящий «Спартак», который видит Карседо. Нужно просто дать время, если его дадут. В конце сезона можно будет говорить, что собой представляет «Спартак». Пока для болельщиков «Спартака» есть стопроцентный результат в чемпионате», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.