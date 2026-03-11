Тренер ЦСКА Челестини: соперник всегда забивает первым, нам чего-то не хватает

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об эмоциональном состоянии у команды. В матче 20-го тура Мир РПЛ армейцы уступили московскому «Динамо» 1:4.

— Какое эмоциональное состояние у команды после двух поражений в РПЛ?

— Даже три поражения, если мы считаем игру с «Краснодаром» в РПЛ до зимней паузы. Но команда в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. В том матче с «Краснодаром» в РПЛ мы закончили 10 на 11 игроков. В прошлом матче с «Динамо» мы опять заканчивали 10 на 11. С «Ахматом» не сделали то, что нам надо было сделать. Чего-то нам не хватает. Соперник всё время забивает первым в этих матчах. Нам немного не хватает, но в футболе немного — это всё.

Надо попытаться восстановиться. Это всегда было нашей силой в прошлом году. Что в сложные моменты, когда мы проигрывали, у нас была возможность отыграться и перевернуть игру. Сейчас нужны энергия и позитив, которые были раньше. В прошлом матче с «Краснодаром» в Кубке это было видно. Чуть-чуть не хватает, но надо провести большую работу, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.