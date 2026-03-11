Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини: соперник всегда забивает первым, нам чего-то не хватает

Тренер ЦСКА Челестини: соперник всегда забивает первым, нам чего-то не хватает
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об эмоциональном состоянии у команды. В матче 20-го тура Мир РПЛ армейцы уступили московскому «Динамо» 1:4.

— Какое эмоциональное состояние у команды после двух поражений в РПЛ?
— Даже три поражения, если мы считаем игру с «Краснодаром» в РПЛ до зимней паузы. Но команда в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. В том матче с «Краснодаром» в РПЛ мы закончили 10 на 11 игроков. В прошлом матче с «Динамо» мы опять заканчивали 10 на 11. С «Ахматом» не сделали то, что нам надо было сделать. Чего-то нам не хватает. Соперник всё время забивает первым в этих матчах. Нам немного не хватает, но в футболе немного — это всё.

Надо попытаться восстановиться. Это всегда было нашей силой в прошлом году. Что в сложные моменты, когда мы проигрывали, у нас была возможность отыграться и перевернуть игру. Сейчас нужны энергия и позитив, которые были раньше. В прошлом матче с «Краснодаром» в Кубке это было видно. Чуть-чуть не хватает, но надо провести большую работу, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Александр Бубнов ответил, потерял ли ЦСКА шансы на чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android