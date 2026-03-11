«Байер» — «Арсенал»: трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

Самые дорогие футболисты: