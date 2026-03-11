Скидки
23:00 Мск
Байер – Арсенал: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 20:45 мск 11 марта 2026

«Байер» — «Арсенал»: трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Самые дорогие футболисты:

Новости. Футбол
