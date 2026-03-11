ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Лусиано Гонду

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА запросил комитет рассмотреть вопрос об отмене удаления нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). Форвард получил красную карточку на 17-й минуте встречи.

«Вчера вечером поступило заявление от ЦСКА об отмене красной карточки Лусиано. Вопрос будет рассмотрен 13 марта», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Гонду перебрался в ЦСКА из санкт-петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно. В трёх матчах за армейцев нападающий не забил ни одного гола.