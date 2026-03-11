Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Будё-Глимт – Спортинг: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 23:00 мск 10 марта 2026

«Будё-Глимт» — «Спортинг»: трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч между «Спортингом» и «Будё-Глимт» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Будё-Глимт» по сумме двух встреч победил «Интер» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 16 очков и занял седьмое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
15 невероятных фактов о «Будё-Глимт». Команда из Норвегии кошмарит всех в ЛЧ
15 невероятных фактов о «Будё-Глимт». Команда из Норвегии кошмарит всех в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android