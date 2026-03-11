«Будё-Глимт» — «Спортинг»: трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Второй матч между «Спортингом» и «Будё-Глимт» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Будё-Глимт» по сумме двух встреч победил «Интер» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 16 очков и занял седьмое место.