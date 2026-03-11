«Байер» — «Арсенал»: история личных встреч команд перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч этих соперников.

«Арсенал» и «Байер» встречались между собой всего три раза:

7.08.2024. Товарищеский матч. «Арсенал» — «Байер» — 4:1;

26.02.2002. Лига чемпионов. «Арсенал» — «Байер» — 4:1;

18.02.2002. Лига чемпионов. «Байер» — «Арсенал» — 1:1.

Второй матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

