Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Обкакался». Бубнов — об Осипенко в моменте с удалением Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал эпизод с удалением нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:4). Форварда удалили за то, что он въехал ногой в плечо защитника бело-голубых Максима Осипенко в борьбе за мяч.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Он (Гонду. — Прим. «Чемпионата») прямой ногой тянулся, потому что мяч-то далеко. И когда он увидел его (Осипенко. — Прим. «Чемпионата»), он согнул ногу. Этот идёт, видит, что нога есть, и сам на эту ногу натыкается. Понимаешь? Причём обрати внимание, как натыкается. Он не в открытую идёт. Обычно на такие мячи идут, [расставив] руки в стороны, а он их убирает. Обкакался, блин. От стыда.

И смотри, куда он его бьёт. В руку! В плечо? Нет. Лусиано потом показывал, что в руку попал. Он падает, орёт, я даже слышал на трансляции, как он орал. И хватается за плечо. Где там плечо?! Там его и близко не было», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
