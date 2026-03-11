«Обкакался». Бубнов — об Осипенко в моменте с удалением Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал эпизод с удалением нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:4). Форварда удалили за то, что он въехал ногой в плечо защитника бело-голубых Максима Осипенко в борьбе за мяч.

«Он (Гонду. — Прим. «Чемпионата») прямой ногой тянулся, потому что мяч-то далеко. И когда он увидел его (Осипенко. — Прим. «Чемпионата»), он согнул ногу. Этот идёт, видит, что нога есть, и сам на эту ногу натыкается. Понимаешь? Причём обрати внимание, как натыкается. Он не в открытую идёт. Обычно на такие мячи идут, [расставив] руки в стороны, а он их убирает. Обкакался, блин. От стыда.

И смотри, куда он его бьёт. В руку! В плечо? Нет. Лусиано потом показывал, что в руку попал. Он падает, орёт, я даже слышал на трансляции, как он орал. И хватается за плечо. Где там плечо?! Там его и близко не было», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».