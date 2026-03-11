Скидки
Молодёжная сборная России объявила состав на мартовский сбор в Турции

Молодёжная сборная России объявила состав на мартовский сбор в Турции
Молодёжная сборная России проведёт сбор в Турции с 23 по 31 марта и сыграет два товарищеских матча. Команда будет сформирована из игроков 2006 и 2007 годов рождения. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Вратари: Данил Ладоха («Родина» Москва), Курбан Расулов («Динамо» Москва), Игнат Тереховский («Акрон» Тольятти), Егор Плотников («Машук КМВ» Пятигорск).

Защитники: Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Матвей Бардачёв («Урал» Екатеринбург), Кирилл Данилов (ЦСКА Москва), Артём Крутовских («Чайка» Песчанокопское), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Кирилл Обонин («Балтика» Калининград), Артём Хмарин («Краснодар»), Игорь Русяев («Челябинск»), Даниил Чевардин («Локомотив» Москва), Кирилл Кистенёв («Велес» Москва), Даниил Плотников («Арсенал» Тула).

Полузащитники: Артём Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Даниил Кондаков, Андрей Касаджиков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Виталий Бондарев, Никита Морозов (оба – «Урал» Екатеринбург), Егор Гуренко («Тюмень»), Артём Пономарчук (ЦСКА Москва), Михаил Умников («Волга» Ульяновск), Никита Воронин («Динамо» Махачкала), Виктор Окишор («Динамо» Москва), Никита Васильев («Рубин» Казань), Иван Бобёр («Нефтехимик» Нижнекамск), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Артём Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка» Песчанокопское), Никита Массалыга («Спартак» Москва).

Нападающие: Казбек Мукаилов («Краснодар»), Максим Воронов (ЦСКА Москва), Владимир Игнатенко («Крылья Советов» Самара), Александр Помалюк («Волгарь» Астрахань).

