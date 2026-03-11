Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам нужна дисциплина». Тренер «Челси» Росеньор — о предстоящих матчах с «ПСЖ» в ЛЧ

«Нам нужна дисциплина». Тренер «Челси» Росеньор — о предстоящих матчах с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится сегодня, 11 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Сен‑Жермен» — команда мирового уровня, было бы безумием говорить иначе. У них игроки мирового класса и тренер мирового уровня, но они есть и у нас. Нужно помнить, что это противостояние из двух матчей, значит, нам нужна дисциплина. Я уверен в себе и ещё больше уверен в нашей команде. Это удачное сочетание. И я говорю не только об этих матчах, но и о том, чего мы хотим добиться в долгосрочной перспективе.

«Страсбург» всегда будет в моём сердце. Я провёл во Франции невероятное время и получил потрясающий опыт. Это был фантастический период. Не ожидал вернуться сюда так скоро. Я хочу создать ещё больше хороших воспоминаний. Хочу насладиться этим моментом, но для этого нам нужно выиграть матч», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android