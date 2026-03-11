Игрок «Динамо» Кутицкий: Гусев — эмоциональный тренер, поддерживает нас во всём

Футболист московского «Динамо» Александр Кутицкий охарактеризовал нового главного тренера команды Ролана Гусева. Он отметил эмоциональный заряд и поддержку от специалиста. В весенней части сезона «Динамо» выиграло три из трёх матчей, забив соперникам в сумме 13 голов.

«Помню, когда Марцел Личка ушёл из «Динамо», Ролан Александрович Гусев встал во главе. У нас было четыре игры — мы одержали три победы. Поэтому быстро привыкли к нему. Будем стараться также продолжать играть. Гусев — эмоциональный тренер, который верит в нас и поддерживает во всём!» — сказал Кутицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.