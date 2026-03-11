Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Кутицкий: Гусев — эмоциональный тренер, поддерживает нас во всём

Игрок «Динамо» Кутицкий: Гусев — эмоциональный тренер, поддерживает нас во всём
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Александр Кутицкий охарактеризовал нового главного тренера команды Ролана Гусева. Он отметил эмоциональный заряд и поддержку от специалиста. В весенней части сезона «Динамо» выиграло три из трёх матчей, забив соперникам в сумме 13 голов.

«Помню, когда Марцел Личка ушёл из «Динамо», Ролан Александрович Гусев встал во главе. У нас было четыре игры — мы одержали три победы. Поэтому быстро привыкли к нему. Будем стараться также продолжать играть. Гусев — эмоциональный тренер, который верит в нас и поддерживает во всём!» — сказал Кутицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Поражения лидеров и победа «Динамо» в дерби. Главные события 20-го тура РПЛ Поражения лидеров и победа «Динамо» в дерби. Главные события 20-го тура РПЛ
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android