Дуглас Сантос охарактеризовал философию «Зенита»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос охарактеризовал философию санкт-петербургской команды.

«Могу сказать, что и год назад, и в этом году, и вообще всегда с первого моего дня в «Зените» философия команды, главного тренера и наша философия была такой, что всегда важнее каждый следующий матч. Да, много важных игр позади, но каждый следующий всегда важнее. Поэтому, повторюсь, в субботу [против «Спартака»] мы сделаем всё возможное для того, чтобы набрать очки, победить и продолжить борьбу за чемпионство. Это та борьба, которую «Зенит» ведёт из года в год. Учитывая принципиальность противостояния, конечно, дополнительный настрой не требуется», — цитирует Сантоса официальный сайт «Зенита».