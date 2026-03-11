Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос охарактеризовал философию «Зенита»

Дуглас Сантос охарактеризовал философию «Зенита»
Комментарии

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос охарактеризовал философию санкт-петербургской команды.

«Могу сказать, что и год назад, и в этом году, и вообще всегда с первого моего дня в «Зените» философия команды, главного тренера и наша философия была такой, что всегда важнее каждый следующий матч. Да, много важных игр позади, но каждый следующий всегда важнее. Поэтому, повторюсь, в субботу [против «Спартака»] мы сделаем всё возможное для того, чтобы набрать очки, победить и продолжить борьбу за чемпионство. Это та борьба, которую «Зенит» ведёт из года в год. Учитывая принципиальность противостояния, конечно, дополнительный настрой не требуется», — цитирует Сантоса официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Сантос: 100 матчей за «Зенит» с капитанской повязкой — важное число
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android