Футбол

Экс-игрок «Зенита» Могилевец рассказал, почему уехал жить в Португалию

Экс-игрок «Зенита» Могилевец рассказал, почему уехал жить в Португалию
Бывший футболист «Зенита» Павел Могилевец сообщил, что сейчас живёт в Португалии. Он рассказал, как сложился его переезд в новую страну.

«Сейчас с семьёй проживаем в Португалии. Как-то давно мы хотели пожить у океана, где солнце и тепло. Через друга Луиша Мартинша, который работал помощником тренера в «Зените» у Виллаш-Боаша, удалось организовать просмотр мне в Португалии. Это было как раз в 2024 году. Команда из третьей лиги. Провёл с ними где-то месяц — что-то вроде сборов. Однако сказались хронические травмы коленей», — сказал Павел Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

