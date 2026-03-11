Юран: если хочешь стать чемпионом, нужно учитывать погодные условия — не первый год в РПЛ

Российский тренер Сергей Юран высказался о погодных условиях для проведения матчей после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги.

«Много говорят, что погода не та, поле не то. Но мы же не первый сезон находимся в этом чемпионате. Мелочей не бывает в футболе. Нужно учитывать и погодные условия, и поле. Очевидно, что оно не будет идеальным в такую погоду, как в Арабских Эмиратах или Турции. К этому нужно быть готовым. В первых турах на главный план выходят физическое состояние и единоборства, морально-волевые качества. Если ты хочешь стать чемпионом, нужно учитывать погодные условия.

«Зениту» в любом случае нужно забивать два пенальти. Если не забиваешь два пенальти, это только усугубляет турнирную таблицу. Это хорошо, что «Краснодар» ещё оступился. Наверное, после Махачкалы была недооценка «Рубина». Если вы хотите стать чемпионами, нужно понимать все нюансы. Ещё раз, мелочей в футболе не бывает. Немного удивили лидеры. Думаю, эти команды всё равно разыграют чемпионство.

«Локомотив» мог выйти на первое место, но играли с хорошим соперником. У Черчесова неплохо укомплектованная команда и есть игровая дисциплина, физическое состояние в порядке. Мне кажется, какие-то футболисты после 2:0 решили, что игра будет в их руках. К сожалению для «Ахмата», ничейный результат, но надо отдать должное «Локомотиву». Проявили характер и могли отыграть два мяча. «Локомотив» не был фаворитом», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.