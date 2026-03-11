Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: если хочешь стать чемпионом, нужно учитывать погодные условия — не первый год в РПЛ

Юран: если хочешь стать чемпионом, нужно учитывать погодные условия — не первый год в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Сергей Юран высказался о погодных условиях для проведения матчей после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги.

«Много говорят, что погода не та, поле не то. Но мы же не первый сезон находимся в этом чемпионате. Мелочей не бывает в футболе. Нужно учитывать и погодные условия, и поле. Очевидно, что оно не будет идеальным в такую погоду, как в Арабских Эмиратах или Турции. К этому нужно быть готовым. В первых турах на главный план выходят физическое состояние и единоборства, морально-волевые качества. Если ты хочешь стать чемпионом, нужно учитывать погодные условия.

«Зениту» в любом случае нужно забивать два пенальти. Если не забиваешь два пенальти, это только усугубляет турнирную таблицу. Это хорошо, что «Краснодар» ещё оступился. Наверное, после Махачкалы была недооценка «Рубина». Если вы хотите стать чемпионами, нужно понимать все нюансы. Ещё раз, мелочей в футболе не бывает. Немного удивили лидеры. Думаю, эти команды всё равно разыграют чемпионство.

«Локомотив» мог выйти на первое место, но играли с хорошим соперником. У Черчесова неплохо укомплектованная команда и есть игровая дисциплина, физическое состояние в порядке. Мне кажется, какие-то футболисты после 2:0 решили, что игра будет в их руках. К сожалению для «Ахмата», ничейный результат, но надо отдать должное «Локомотиву». Проявили характер и могли отыграть два мяча. «Локомотив» не был фаворитом», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Поражения лидеров и победа «Динамо» в дерби. Главные события 20-го тура РПЛ
Поражения лидеров и победа «Динамо» в дерби. Главные события 20-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android