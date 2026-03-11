Экс-игрок «Рубина» Могилевец: мне не подходили юмор и шуточки Слуцкого

Бывший футболист «Рубина» Павел Могилевец поделился воспоминаниями о работе под руководством экс-тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«Когда было нужно, Слуцкий был серьёзным. Однако если говорить про наше общение, на первых сборах после разговора с ним уже было понятно, что если я буду приносить результат, то буду играть. Однако если буду одним из многих на этой позиции, у меня шансов нет. Мне не подходили юмор и шуточки во время тренировки. Опять же, это нормально — просто мне было тяжело воспринимать такой подход.

Он пытался со мной шутить, но во мне это не откликалось. Просто не сошлись игрок и тренер — это нормально. Он пришёл в команду, где я уже был. Когда приходит новый тренер, всем даёт шансы, а дальше всё зависит от тебя. Понятно, что если ты топ, то будешь играть в любом случае. До тех пор, пока ты в порядке. Всё остальное решают какие-то мелочи, нюансы», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.