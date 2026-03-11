Тренер «Байера» Юльманн: «Арсенал», безусловно, является явным фаворитом

Главный тренер немецкого «Байера» Каспер Юльманн высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 20:45 мск.

«Арсенал», безусловно, является явным фаворитом и, возможно, лучшей командой Европы на данный момент, однако мы и раньше очень хорошо играли против больших клубов. Это футбол. Здесь возможно всё. Мы вошли в число 16 лучших, и нам нужно наслаждаться этой ситуацией и такими большими матчами. Мы разделим это удовольствие вместе с нашими болельщиками», — приводит слова Каспера Юльманна официальный сайт УЕФА.