Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Байера» Юльманн: «Арсенал», безусловно, является явным фаворитом

Тренер «Байера» Юльманн: «Арсенал», безусловно, является явным фаворитом
Комментарии

Главный тренер немецкого «Байера» Каспер Юльманн высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 20:45 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал», безусловно, является явным фаворитом и, возможно, лучшей командой Европы на данный момент, однако мы и раньше очень хорошо играли против больших клубов. Это футбол. Здесь возможно всё. Мы вошли в число 16 лучших, и нам нужно наслаждаться этой ситуацией и такими большими матчами. Мы разделим это удовольствие вместе с нашими болельщиками», — приводит слова Каспера Юльманна официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android