Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоятся восемь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 12 марта (время московское):

20:45. «Болонья» – «Рома»;

20:45. «Лилль» – «Астон Вилла»;

20:45. «Панатинаикос» – «Бетис»;

20:45. «Штутгарт» – «Порту»;

23:00. «Сельта» – «Лион»;

23:00. «Генк» – «Фрайбург»;

23:00. «Ференцварош» – «Брага»;

23:00. «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн».

Ответные матчи состоятся 19 марта.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Материалы по теме УЕФА заработал более € 5 млрд за прошлый год

Самые большие стадионы мира: