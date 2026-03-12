Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы по футболу 2025/2026 на 12 марта

Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 12 марта
Комментарии

Сегодня, 12 марта, состоятся восемь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей Лиги Европы в России принадлежат Okko.

Расписание матчей Лиги Европы 12 марта (время московское):

20:45. «Болонья» – «Рома»;
20:45. «Лилль» – «Астон Вилла»;
20:45. «Панатинаикос» – «Бетис»;
20:45. «Штутгарт» – «Порту»;
23:00. «Сельта» – «Лион»;
23:00. «Генк» – «Фрайбург»;
23:00. «Ференцварош» – «Брага»;
23:00. «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн».

Ответные матчи состоятся 19 марта.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Материалы по теме
УЕФА заработал более € 5 млрд за прошлый год

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android