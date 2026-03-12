Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоятся восемь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 12 марта (время московское):
20:45. «Болонья» – «Рома»;
20:45. «Лилль» – «Астон Вилла»;
20:45. «Панатинаикос» – «Бетис»;
20:45. «Штутгарт» – «Порту»;
23:00. «Сельта» – «Лион»;
23:00. «Генк» – «Фрайбург»;
23:00. «Ференцварош» – «Брага»;
23:00. «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн».
Ответные матчи состоятся 19 марта.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
