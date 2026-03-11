Скидки
Экс-футболист «Зенита» Могилевец объяснил, почему завершил карьеру

Бывший футболист «Зенита» Павел Могилевец объяснил, почему завершил профессиональную игровую карьеру.

«В третьей лиге Португалии нельзя играть на синтетике, но они тренируются на искусственном поле, а матчи проводят на натуральном. В течение недели меняют покрытие. Спустя пару недель я начал ощущать боль в коленных суставах — подумал, что это из-за долгого отсутствия нагрузки. Попробовал потерпеть ещё неделю и понял, что это может привести к третьей операции. Рано или поздно настало бы время закончить с футболом и пробовать себя в других занятиях. Тогда и принял для себя непростое решение», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
